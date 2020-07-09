اتفاقية بين الجامعة الصناعية وجامعة جيجل لانجاز مصنف المهن الصناعية لمركب بلارة

تمت البارحة بمقر جامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل، إبرام إتفاقية تعاون في مجال التكوين والبحث العلمي بين الجامعة الصناعية “GACU” وجامعة محمد الصديق بن يحيى والمركب الصناعي للفولاذ.

وجاء إمضاء هذه الاتفاقية تحت إشراف الدكتور غريب سيفي الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية، البروفسور عميرش حمزة عميد جامعة جيجل و شايب ستي سفيان المدير العام لمركب بلارة.

تهدف هاته الإتفاقية في مرحلتها الأولى إلى إنجاز مصنف المهن الصناعية لمركب بلارة و من ثم التكفل ببرامج التكوين التقنية على مستوى المركب.

و تجدر الإشارة إلى أن المصنف المهني لمركب بلارة يختلف عن المصنف الأول المنجز من طرف الجامعة الصناعية “GACU”، حيث سيتم إدراج لأول مرة إضافية إلى برامج التكوين، برامج بحث عملياتية منبثقة من الإحتياجات الفعلية للمركب.

و سيتم أيضا الأخذ بعين الإعتبار جانب الوقاية و الأمن الصناعي، التقييس و المعايير و تكوين الإطارات في المجال القانوني مما يسمح برفع قدرة التسيير لإطارات المركب.

وفي هذا الصدد تم تعيين فريق مشترك متعدد التخصصات للانطلاق في إنجاز هذا المصنف.