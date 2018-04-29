اتفاقية بين الشرطة ووزارة التعليم العالي في تكنولوجيات الطيران

قام اللواء عبد الغني هامل رفقة طاهر حجار وزير التعليم العالي ليوم، بزيارة عمل للقاعدة التكنولوجية لبوسماعيل.

المتخصصة في تكنولوجيات الطيران، التابعة لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.

حيث تفقدا مختلف هياكل القاعدة وقاما بتدشين ورشة ذات بعد صناعي متخصصة في التطوير التكنولوجي.

في المواد المركبة وصناعة الهياكل والمراقبة المنجزة من قبل اطارات ومهندسي المركز.

كما كانت هذه الزيارة فرصة لعرض المركز لآخر انجازاته العلمية.

وعرفت الزيارة، التوقيع على اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومركز البحث العلمي في التكنولوجيات الصناعية.

خلال كلمته، أكد اللواء عبد الغني هامل، ارادته على مواصلة تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.

وإعطاء الأولوية للتفتح على العالم العلمي الحديث ببلادنا، بما يعود بالفائدة على جهاز الشرطة.

مضيفا أن مبادرة اليوم ستسمح بتطوير مجال عمل الوحدات الجوية للأمن الوطني.

باستخدامها للتكنولوجيات الذكية التي تسهم في أداء مهامها بكل احترافية على غرار الانظمة الدقيقة المجهزة بها الحوامات.

وتهدف الاتفاقية الى تظافر وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات وتحويل الطموحات الى مكاسب ملموسة وانجازات قائمة.

بالإضافة الى تجسيد مختلف المشاريع النظرية والتطبيقية لفائدة الطرفين.

من جهته، ثمن وزير التعليم العالي مجال التعاون القائم مع المديرية العامة للأمن الوطني.

مثنيا على جهود المديرية العامة للأمن الوطني في إطار تمتين أواصر التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين.