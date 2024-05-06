اتفاقية بين الشركة القابضة للتخصصات الكيمياوية وشركة موريتانية

تم اليوم الإثنين، التوقيع على اتفاقية تفاهم جديدة بين الشركة القابضة للتخصصات الكيمياوية ACS وشركة موريتانية لتوزيع منتجات المجمع العمومي.

وحسب بيان لوزارة التجارة، جرى التوقيع على مذكرات التفاهم بمقر المعرض الدائم لشركة “تصدير”، فرع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير(صافكس). على هامش فعاليات معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، الذي تم افتتاحه أول يوم الخميس الماضي.

وتشمل الاتفاقية التمثيل التجاري وتوزيع منتجات فروع المجمع العمومي ACS لاسيما مواد الدهان. المواد الشبه صيجدلانية، المستلزمات الطبية ، مواد التغليف ، الزجاج.

تجدر الإشارة أن الاتفاقية الجديدة ، تعتبر الثامنة بعد مذكرات تفاهم الموقعة بين متعاملين اقتصاديين جزائريين ونظرائهم من موريتانيا التي تم امضائها خلال اليوم الثالث من فعاليات المعرض ، والتي تخص بمجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات منها : الصناعات الغذائية، الخزف و السيراميك، الأثاث المكتبي والأبواب الداخلية و الخارجية و النوافذ، الصناعات الصيدلانية والقفازات الطبية الجراحية، الأواني المنزلية والأثاث المعدني، البناء الحديدي الجاهز، وكذا الخزانات المعدنية وأسلاك التلحيم، تقول الوزارة.

هذا وتتواصل فعاليات معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط لليوم الخامس، حيث تشهد أجنحة المعرض اقبالا واسعا من قبل المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين و العائلات الموريتانية للتعرف على المنتجات الجزائرية واقتنائها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور