اتفاقية بين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي ونظيرتها الموريتانية

وقعت المؤسسة العمومية الجزائرية للبث الإذاعي والتلفزي، اتفاقية مع شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني، تتضمن تبادل الخبرات في مجالات البث الإذاعي والتلفزي.

وجرى التوقيع بمقر المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة. من طرف المدير العام للمؤسسة الجزائرية رشيد بسطام والمدير العام للشركة الموريتانية محمد محمود ولد سيد أحمد فال ولد الوداني.

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