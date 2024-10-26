اتفاقية بين المرصد الوطني للمجتمع المدني والشبكة الجمعوية للمرأة الريفية المنتجة

تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني والشبكة الجمعوية للمرأة الريفية المنتجة”، بهدف بناء جسور تواصل فعّالة وتعزيز التعاون المشترك لخدمة القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وحسب بيان للمرصد، تعد هذه الاتفاقية نموذجًا عمليًا للعمل المشترك الذي يهدف إلى تمكين المرأة الريفية المنتجة وتطوير قدرات المجتمع المدني.

حيث تشمل الشراكة محاور استراتيجية تهدف إلى دعم المرأة الريفية المنتجة. ورفع كفاءة المجتمعات المحلية، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. تسهم في تحقيق التنمية المحلية وتدعم استدامة الجهود المبذولة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المرأة الريفية المنتجة، حيث يسعى “المرصد”. بصفته هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، إلى تقديم مقترحات ودعم مشاريع تسهم في تمكين المرأة الريفية. وتيسير ريادة الأعمال النسوية، بما يعزز الإنتاج الوطني ويحسّن مستوى المعيشة للأسر الريفية، حسب ذات البيان.

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