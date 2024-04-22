اتفاقية بين المركز الجامعي للنعامة وجامعة نواكشوط الموريتانية

أبرم المركز الجامعي “صالحي أحمد” للنعامة، اتفاقية تعاون مع جامعة نواكشوط الموريتانية في مجالات البحث والمواد الأكاديمية والنشر وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، جرى توقيع هذه الاتفاقية بمبنى رئاسة جامعة نواكشوط بموريتانيا. بين رئيس هذه الأخيرة الدكتور، الشيخ سعد كمرا والبروفيسور، مبخوت بودواية، مدير معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية. كممثل لمدير المركز الجامعي للنعامة البروفيسور، صافي حبيب.

وتنص الاتفاقية على تنويع مجالات التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي في مختلف التخصصات والمواد المعرفية والتكنولوجية. إلى جانب تبادل النشر بين أعضاء هيئة التدريس للمؤسستين الجامعيتين. وكذا إجراء التبادلات في مجالات البحث العلمي ودورات تكوينية وملتقيات تدريبية في مختلف التخصصات الجامعية.

وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل وتعزيز الانفتاح والتبادل العلمي والأكاديمي والثقافي بين المؤسسات الجامعية الجزائرية والموريتانية وتعزيز وتوثيق العلاقات في مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين, مثلما أشير إليه.

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