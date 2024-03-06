اتفاقية بين سوناطراك وجامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي

تم الإمضاء على مراسم اتفاقية بين المديرية المركزية للبحث والتطوير لسوناطراك وجامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي (معهد المناجم). والتي تهدف لإطلاق مشروع بحث مشترك لدراسة وتطوير عمليات مبتكرة لاستخراج وتخصيب الفوسفات. انطلاقا من الخامات المستخرجة، واستخدامه كمورد ضروري لإنتاج الأسمدة عالية الجودة.

وجاءت هذه الخطوة خلال استقبال جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي بولاية تبسة، مساء الثلاثاء. الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك حشيشي رشيد وإطارات المجمع، حيث كان مرفوقا بوالي الولاية سعيد خلال ورئيس المجلس الشعبي الولائي حمزة توات. وسيط الجمهورية، السلطات الأمنية والمحلية، عضو مجلس الأمة محفوظ بوصبع ومنتخبون محليون. والذين كان في إستقبالهم مدير الجامعة البروفيسور عبد الكريم قواسمية وكامل الطاقم الإداري و البيداغوجي للجامعة.

وأكد مدير الجامعة في كلمته على أهمية هذا التعاون بالنسبة للجامعة مع أكبر المؤسسات الوطنية والرائدة عالميا. لما ستقدمه من دعم للحركية البحثية في الجامعة في جميع الميادين والتخصصات.

من جهته، شدد الرئيس المدير العام لسوناطراك أن الجامعة مطالبة بأداء دور محوري من خلال تعبئة الموارد البشرية المؤهلة. وكذا إشراك خبرائها إلى جانب خبرائها من أجل اختيار أفضل أساليب التحويل التي يتعيّن اعتمادها لتحسين الأداء وزيادة المداخيل. مبرزا إهتمام المجمع البالغ في التعاون مع جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة والمضي معا الى آفاق أوسع من شأنها الدفع بعجلة التنمية بالولاية.

وبالمناسبة تم إسداء التكريم لرشيد حشيشي من طرف مدير الجامعة، والي الولاية، رئيس المجلس الشعبي الولائي والنائب محفوظ. بوصبع يتمثل في نسخة مصورة للرسالة التاريخية التي كان قد قدمها الشيخ العربي التبسي خصيصا للأستاذ والذي تتشرف جامعة تبسة بحمل إسمه.

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