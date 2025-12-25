اتفاقية تعاون بين”دار القرآن” بجامع الجزائر ومركز البحث في العلوم الإسلاميّة بالأغواط

تمّ، يوم الثلاثاء، التّوقيع على اتفاقيّة تعاون علميّ مشترك، بين المدرسة الوطنيّة العليا للعلوم الإسلاميّة “دار القرآن” بجامع الجزائر، والمركز الوطنيّ للبحث في العلوم الإسلاميّة والحضارة بالأغواط.

وجرى ذلك بإشراف عميد جامع الجزائر، الشّيخ محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ.

وجرت مراسم التّوقيع على هامش أشغال الملتقى الوطنيّ الموسوم بـ “جامع الجزائر: رسالة حضاريّة في عصر الذّكاء الاصطناعيّ”؛ وذلك بحضور عددٍ من السّادة الوزراء، وشخصيات وطنيّة مشاركة في الملتقى.

ووقّع الاتفاقيّة عن دار القرآن، مديرها عبد القادر بن عزّوز، وعن جانب المركز، مديره أحمد بن الصّغير.

وحسب بيانٍ لإدارة جامع الجزائر، فإن هذه الاتفاقيّة تهدف إلى وضع إطار عمليّ للشّراكة الأكاديميّة بين المؤسّستين؛ من خلال تبادل الزّيارات بين الأساتذة والباحثين، وإنجاز بحوث علميّة مشتركة في العلوم الإسلاميّة والإنسانيّة؛ فضلًا عن التّعاون في تحقيق كتب التّراث والمخطوطات وترجمتها، والمشاركة المتبادلة في تأطير طلبة الدّكتوراه.