اتفاقية تعاون بين الجزائر والصين في مجال الكواشف والأجهزة التشخيصية المخبرية

تم بمقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أمس الأربعاء، التوقيع على اتفاقية تعاون بين الشركة الصينية Mindray والشركة الجزائرية Sadid-Diagnopharm المختصة في مجال الكواشف والأجهزة التشخيصية المخبرية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا التعاون الواعد من شأنه أن يعزز الابتكار والتقدم التكنولوجي. كما سيكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي واسع على المجال الصحي في الجزائر من خلال تسهيل التشخيص بشكل أسرع وأكثر دقة. وبالتالي المساهمة في تحسين نتائج العلاج ونوعية حياة المرضى الجزائريين.