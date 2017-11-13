اتفاقية تعاون بين الجزائر و بريطانيا لتطوير تعلم اللغة الإنجليزية

وُقعت اليوم الاثنين، بالعاصمة اتفاقية تعاون بين الجزائر و بريطانيا تهدف إلى تطوير تعلم الإنجليزية و تكوين المكونين.

ووقع هذه الإتفاقية وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وسفير بريطانيا و إيرلندا الشمالية بالجزائري أندرو نوبل.

وأكدت وزيرة التربية في تصريح للصحافة أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تطوير تعليمية اللغة الإنجليزية وتكوين المكونين.

كما تولي أهمية للجوانب الملموسة في تكوين المفتشين في تعليمية اللغة الإنجليزية و الحوكمة وتقييم النتائج المدرسية.

من جانبه ذكر السفير البريطاني أنه منذ توليه مهامه بالجزائر تم عقد عدة لقاءات مع وزيرة التربية تهدف إلى تحسين تعليم اللغة الإنجليزية بالجزائر .

من خلال تكوين المفتشين والأساتذة “لمواجهة تحديات العصر”.

وأبرز أنّ هذه الاتفاقية “تسمح بخلق اطار جديد للتعاون في هذا المجال بالنسبة للسنوات المقبلة”.