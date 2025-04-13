اتفاقية تعاون بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وغرفة المحضرين القضائيين

تم اليوم، السبت، توقيع اتفاقية تعاون بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، وذلك بمقر السلطة بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.

وقد جرت مراسيم التوقيع بحضور كل من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، البروفيسور كريم خلفان، ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ دحمري محمد رضا، إلى جانب عدد من الإطارات والمختصين في المجالين القانوني والانتخابي.

وتنص الاتفاقية على تنظيم سلسلة من الملتقيات، الأيام الدراسية والندوات المتخصصة، التي تُعنى بدور المحضر القضائي في سير العمليات الانتخابية والاستفتائية، بما يعزز من شفافية ونزاهة الاستحقاقات القادمة.