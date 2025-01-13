اتفاقية تعاون بين المركز الجامعي للنعامة وجامعة بوغور الأندونيسية

تمّ، اليوم الاثنين، إبرام اتفاقية تعاون بين المركز الجامعي “صالحي أحمد” للنعامة، وجامعة بوغور (إندونيسيا).

وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية بالمركز الجامعي صالحي أحمد، من طرف مديره، البروفيسور صافي حبيب، وعميد كلية الأعمال بجامعة بوغور، البروفيسور نوار عزام أكشاني.

وحسب بيان للمركز الجامعي صالحي أحمد، عبر صفحته على فيسبوك، فإن الاتفاقية تنص على تنويع مجالات التعاون والتبادل العلمي والأكاديمي والبحثي في تخصصات عدة، وفي مجال تطوير المعرفة والابتكار وريادة الأعمال. إلى جانب تنظيم فعاليات علمية مشتركة (مؤتمرات وندوات)، وتبادل النشر بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة للمؤسستين الجامعيتين.

من جهته، أشار مدير المركز الجامعي للنعامة، الدكتور صافي حبيب، إلى أهمية هذه العملية التي اعتبرها خطوةً لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات الجامعية الجزائرية والإندونيسية. فيما عبّر عميد كلية الأعمال بجامعة بوغور، نوار عزام أكشاني، عن تطلعه لتجسيد مشاريع أكاديمية وبحثية مثمرة تخدم الطرفين.

يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية جاء في أعقاب زيارة وفد أكاديمي من جامعة بوغور الأندونيسية إلى المركز الجامعي للنعامة، سمحت كذلك بتنشيط أساتذة وباحثين من الجامعة الأندونسيية ندوتين علميتين حول “المؤسسات الناشئة” و”الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي”.