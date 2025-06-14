اتفاقية تعاون بين جامعتي العربي بن مهيدي وسلجوق التركية

وقع مدير الجامعة الأستاذ الدكتور ديبي زهير، الخميس، بمدينة قونيا التركية على اتفاقية تعاون بين جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي وجامعة سلجوق بقونيا التركية.

وجرت مراسيم التوقيع بحضور مدير جامعة سلجوق الأستاذ الدكتور حسين يلمز وطاقم من مسؤولي جامعة سلجوق. و بحضور نائب مدير الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية الأستاذ الدكتور لعمامرة خير الدين.

تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون بين الجامعتين وتوسيع الشراكة العلمية لتسهيل البحث العلمي والتبادلات الفكرية. والعلمية بين الجامعة الجزائرية ونظيرتها التركية.

و على هامش إمضاء اتفاقية التعاون بين جامعة العربي بن مهيدي وجامعة سلجوق التركية، أجرى مدير الجامعة الأستاذ الدكتور ديبي زهير محادثات مع نظيره مدير جامعة سلجوق الاستاذ الدكتور حسين يلمز حول مجالات التعاون الممكنة بين الجامعتين.

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