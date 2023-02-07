اتفاقية تعاون بين سوناطراك والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

وقعت اليوم سوناطراك والمجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات (CNRST) بمقر المديرية العامة لسوناطراك، اتفاقية تعاون.

تهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وترقية البحث العلمي التطبيقي وتحديد الكيفيات المناسبة لتعزيز وتشجيع البحث والتطوير، خصوصا في قطاع الطاقة.

للتذكير، فإن مهمة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي ات تتمثل في ترقية البحث الوطني في مجالات الابتكار التكنولوجي والعلمي، واقتراح تدابير تسمح بتطوير قدرات البحث والتطوير الوطنية وتقييم كفاءة الأنظمة الوطنية المتعلقة بتثمين نتائج البحوث لصالح الإقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.

وقد أعربت كل من سوناطراك والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات عن اهتمامهما المشترك بتجسيد اتفاقية التعاون هذه والتي تتماشى تما ًما مع خارطة الطريق الوطنية لتثمين البحث العلمي والتطوير

التكنولوجي.

وقد أبرز الطرفان، من خلال هذه الإتفاقية، التزامهما بتحديد آليات وأساليب تثمين وتعزيز منتجات البحث والتطوير في الجزائر.