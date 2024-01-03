 اتفاقية تعاون بين سونلغاز والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي

وقعت شركة سونلغاز والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، على اتفاية تعاون، وهذا في إطار تقوية ودعم العلاقات بين القطاع الاقتصادي وقطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وأوضحت سونلغاز في بيان لها أن هذه الاتفقية تضمنت التعاون في المجالات عدة، منها إنشاء وتسيير حاضنة. على مستوى المدرسة بغرض تنمية ومتابعة المشاريع المبتكر، إقامة دورات تكوينية وتربّصات، تنظيم لقاءات وندوات علمية.

وحسب ذات المصدر، سيتبع إمضاء هذه الاتفاقية، وضع لجنة توجيهية مشتركة مكونة من ممثلي كلا الطرفين. تتولى متابعة، توجيه وتقييم جميع الأعمال والأنشطة الناتجة عن هذه الاتفاقية

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