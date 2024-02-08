اتفاقية تعاون بين مركز craag وجامعة أحمد دراية -أدرار

تم اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية craag وجامعة احمد دراية – أدرار- في إطار تطوير مجال البحث العلمي.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بالقاعة الشرفية للجامعة، وبحضور نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات ومديرة ملحقة الطب والمدير الفرعي للنشاطات الثقافية والرياضية.

كما تهدف هذه الاتفاقية الى تشجيع اقامة مشاريع بحث مشتركة وكذا اقامة ملتقيات وتظاهرات علمية مشتركة ومرافقة الجامعة في التكوين خاصة في مجال الهندسة المنجمية، والاشراف المشترك على اطاريح الدكتوراه والمساهمة في مناقشتها بالإضافة كذالك لاستقبال الطلبة والباحثين لاجراء التربصات والبحوث والاطلاع على المعلومات.

للاشارة، فإن المركز CRRAG لديه مشروع بحث في إطار البرنامج الوطني للبحث PNR في ولاية أدرار لمراقبة المياه الجوفية بالشراكة مع مرصد الفقارة والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية.