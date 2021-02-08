تم اليوم الإثنين، إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الثّقافة والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بقصر الثّقافة “مفدي زكرياء” بالعاصمة.

وأشرفت على مراسم توقيع الاتفاقية وزيرة الثّقافة مليكة بن دودة ، بحضور كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة المكلف بالصناعة السيناتوغرافية

والإنتاج الثّقافي، بشير يوسف سحايري ، وكذا ورئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، محمد نذير بوعباس.

وتدخل الاتفاقية في إطار استراتيجية وزارة الثّقافة القائمة على إدماج قطاعها في الفعل الاقتصادي وفق خطة الإنعاش الاقتصادي التي وضعتها الحكومة.

كما تهدف الاتفاقيّة المُبرمة إلى تحديد كيفيات التعاون بين وزارة الثّقافة والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بما يبعث الاستثمار في الشأن

الثقافي ويخلق شبّاكا موحّدا يمكّن المستثمر من إنجاز المشاريع الاقتصاديّة في مختلف مجالات الثقافة والفنون.