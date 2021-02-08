اتفاقية تعاون بين وزارة الثّقافة والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل

فن وثقافة
  • -
  • 0
اتفاقية تعاون بين وزارة الثّقافة والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل
بقلم خالد زوبيري

تم اليوم الإثنين، إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الثّقافة والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بقصر الثّقافة “مفدي زكرياء” بالعاصمة.

وأشرفت على مراسم توقيع الاتفاقية وزيرة الثّقافة مليكة بن دودة، بحضور كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة المكلف بالصناعة السيناتوغرافية
والإنتاج الثّقافي، بشير يوسف سحايري، وكذا ورئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، محمد نذير بوعباس.
وتدخل الاتفاقية في إطار استراتيجية وزارة الثّقافة القائمة على إدماج قطاعها في الفعل الاقتصادي وفق خطة الإنعاش الاقتصادي التي وضعتها الحكومة.
كما تهدف الاتفاقيّة المُبرمة إلى تحديد كيفيات التعاون بين وزارة الثّقافة والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بما يبعث الاستثمار في الشأن
الثقافي ويخلق شبّاكا موحّدا يمكّن المستثمر من إنجاز المشاريع الاقتصاديّة في مختلف مجالات الثقافة والفنون.
إتفاقية تعاون

إتفاقية تعاون


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=957697

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com