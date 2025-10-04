اتفاقية تعاون لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ومرافقة المفرج عنهم وذويهم

يشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إبتسام حملاوي، على مراسم التوقيع على إتفاقية تعاون لإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ومرافقة المفرج عنهم وذويهم، وذلك يوم غد الأحد، بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على الساعة العاشرة (10:00سا) صباحاً.

وحسب بيان لوزارة العدل، تأتي هذه الإتفاقية تثمينا للمساهمة الفعالة والدور الإنساني البارز الذي تقوم به مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري. في مجال إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين بالمؤسسات العقابية ومرافقة المفرج عنهم. وذويهم من خلال الدعم الكبير المتعدد الأشكال اجتماعياً، مادياً، صحياً، نفسياً وتكوينياً ومهنياً.

