اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين وزارتي المالية والسكن

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، بمعية وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، بمقر وزارة المالية، على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية ممثلة بالمديرية العامة للأملاك الوطنية و وزارة السكن و العمران و المدينة ممثلة بالمديرية العامة للبناء و وسائل الإنتاج .

وحسب بيان لوزارة المالية، أن مراسم توقيع الاتفاقية تمت بحضور وزير النقل محمد لحبيب زهانة. كما شهد الحدث حضور كل من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين و المدراء العامين لوزارة المالية.

وأشار وزير المالية ففي كلمته الافتتاحية إلى أن اتفاقية التعاون هاته تعد لبنة إضافية في مسار رقمنة و عصرنة إدارة المالية. عموما و الأملاك الوطنية بصفة خاصة، كما أنها تشكل حلقة امتداد للاتفاقية. التي تم توقيعها في الأيام القليلة الماضية مع وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.

وأكد فايد أن هذا الجهد يدخل في إطار تنفيذ برامج وزارتي المالية و السكن و العمران و المدينة في تجسيد مشروع الرقمنة. الذي يتم السعي من خلاله إلى تحسين أداء المرفق العام و الحرص على استغلال موارد البلاد بشكل فعال و رشيد. وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية قصوى لموضوع الرقمنة و يتابعه عن كثب.

وأردف الوزير قائلا أن “هذه الاتفاقية ستمكن قطاع السكن من استغلال المعطيات و البيانات. الخاصة بمسح الأراضي و الحفظ العقاري التي تحتوي على أكثر من 18,9 مليون مالك مسجل. من خلال الولوج إلى قاعدة البيانات المركزية الموطنة على مستوى مركز البيانات لوزارة المالية. عبر تطبيق التفاعل البيني« DGDN-API-CONTROLE » الذي تم تطويره من قبل إطارات المديرية العامة للأملاك الوطنية”.

مضيفا “كما أن هذه العملية ستسمح بمراقبة الذمم العقارية لجميع المترشحين للسكن بكل الصيغ البرامجية. التي تطلقها الدولة، مع التحديد بدقة وضعية هؤلاء المترشحين بصفة آنية و آمنة”.

كما ذكر فايد بالجهود الذي تبذلها الدولة في مجال السكن و العمران خاصة في السنوات الأخيرة. و التي ترمي إلى القضاء على مشكل السكن، على أن توجه البرامج المنجزة في الاتجاه الصحيح من خلال تمكين المواطنين الجديرين بالسكن للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال، لبلوغ الأهداف النبيلة في تمكين جميع المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود من العيش تحت سقف بيت يستجيب لشروط العيش الكريم.

وفي ختام كلمته أكد الوزير أن وزارة المالية لن تدخر أي جهد في سبيل تحقيق مسعى الرقمنة الشاملة لجميع الإدارات. الموجودة تحت وصايتها وذلك من أجل الرقي بالمرفق العام وتقديم خدمات مالية عصرية في مستوى تطلعات المواطن.

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