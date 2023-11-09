اتفاقية توأمة بين المؤسسات التعليمية الجزائرية والإيطالية

إلتقى وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والثقافة (اليونسكو). الأربعاء بنظيره جوزيبي فالديتارا Giuseppe Valditara وزير التربية للجمهورية الايطالية. أين تطرقا إلى سبل توسيع التبادل بين البلدين ليشمل التوأمة بين المؤسسات التعليمية الجزائرية والإيطالية.

وحسب بيان للوزارة، كان اللقاء فرصة للطرفين للتذكير بمتانة العلاقات المميزة التي تربط البلدين. وأبديا استعدادهما لترقية وتعزيز التعاون الثنائي، والاستفادة من تجارب البلدين. في مجال التربية والتعليم، عبر إقامة شراكة ومشاريع تسمح بتطوير المهارات والكفاءات البيداغوجية والمهنية. كما تطرقا إلى سبل توسيع التبادل ليشمل التوأمة بين المؤسسات التعليمية الجزائرية والإيطالية.

وفي ذات السياق، إلتقى وزير التربية كذلك Mikaela Nylander نائب وزيرة التربية لفنلندا، وذلك عقب أشغال اليوم الثاني من الدورة الثانية والأربعين (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقد تناولت المحادثات سبل إقامة تعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم، والطرق الكفيلة بترقية النظام التعليمي من خلال تبادل التجارب والخبرات في ميادين البحث التربوي والأساليب التعليمية الناجعة بالإضافة إلى استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفق أحدث المقاربات، حسب بيان للوزارة.

يشار أن الوزير عقد عدة لقاءات مع نظراءه من دول عدة على هامش أشغال الدورة الثانية والأربعين (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المنعقدة بباريس.