اتفاقية توأمة بين المدرسة العليا للجمارك بوهران والمدرسة الوطنية للديوانة بتونس

وقعت المدرسة العليا للجمارك بوهران اتفاقية توأمة مع مدرسة الوطنية للديوانة بتونس.

وجاء هذا التوقيع على هامش مشاركة اللواء المدير العام للجمارك الجزائرية عبد الحفيظ بخوس والوفد المرافق له في اشغال اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية للتعاون الجمركي يومي 16 و 17 جويلية 2026 بتونس.

وقد تناولت أشغال هذه اللجنة عدة مسائل تتمثل في انسيابية حركة الأشخاص والبضائع ووسائل النقل، والتبادل في مجال المساعدة الإدارية وتيسير الإجراءات الجمركية والتكوين و التدريب ومكافحة التهريب والغش التجاري .