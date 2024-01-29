اتفاقية توأمة بين جامعتي سعد دحلب بالبليدة و أتاتورك التركية

أبرمت جامعة “سعد دحلب” بالبليدة اليوم الاثنين اتفاقية إطار و شراكة مع جامعة أتاتورك التركية بهدف تعزيز أواصر التعاون بينهما في مجال البحث العلمي و التكوين.

وأوضح البروفيسور محمد بن زينة أن جامعة “سعد دحلب” التي تضم أربع كليات و أربعة معاهد متخصصة في مجال العلوم و التكنولوجيا, أمضت اليوم (الاثنين) اتفاقية إطار و شراكة مع جامعة أتاتورك التي تعد من أعرق الجامعات التركية بحضور مديرها، البروفيسور عمر كومكلي.

وبموجب هذه الإتفاقية, سيشرع في التحضير لعقد عدة اتفاقيات جديدة بين كل من كليات و معاهد جامعة البليدة و نظيرتها التركية في مختلف التخصصات العلمية, على غرار الطب و جراحة الأسنان و البيطرة و علوم الطيران و الإلكترونيك و الميكانيك، وفقا لنفس المصدر.

وأشار البروفيسور بن زينة إلى أن الجامعتين تهدفان لإبرام إتفاقية توأمة و تبادل للطلبة و الأساتذة لتبادل الخبرات و المعارف في مجال البحث العملي ومشاريع البحث, مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على طلبة و أساتذة الجامعتين.

من جهته، أشاد مدير الجامعة التركية بتجسيد هذه الشراكة التي من شأنها, كما قال, تقوية علاقات التعاون بين الدولتين, مشيرا إلى أن جامعة أتاتورك مهتمة بإبرام اتفاقيات مماثلة مع العديد من الجامعات الجزائرية, على غرار جامعتي الجزائر 1 و وهران.

وبالمناسبة, تابع الوفد الأكاديمي التركي عرضا حول الكليات و المعاهد والتخصصات التي توفرها جامعة سعد دحلب، مبديا اهتمامه بإبرام اتفاقيات في أقرب الآجال، حيث أشار رئيس الوفد إلى أن هذه الشراكة “جاءت متعطلة نوعا ما بالنظر لطبيعة العلاقات الجيدة و العريقة التي تجمع بين البلدين”.