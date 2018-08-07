اتفاقية شراكة بين”الوكالة الفضائية الجزائرية”و “ويسكوم”البريطانية

وقعت “الوكالة الفضائية الجزائرية” والمؤسسة الخاضعة للقانون البريطاني “ويسكوم أيروسبايس “أل.تي.دي” اتفاقية شراكة و تعاون في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيات الفضاء.

أوضح بيان صادر عن “الوكالة الفضائية الجزائرية”، أن الهدف من هذه الشراكة التي تجمع أيضا شركة “زيرو 2 إنفنتي” الخاضعة للقانون الإسباني و المختصة في الهندسة في مجال الطيران والفضاء يكمن في “التطوير المشترك للأنظمة الفضائية طبقا لأهداف البرنامج الفضائي الوطني الذي تم إطلاقه في 2006”.

من جهة أخرى ستسمح هذه الشراكة بتعزيز الخبرة المكتسبة من قبل المهندسين الجزائريين الذين سيحرصون على تعميق معارفهم و مهاراتهم حول المحاورالتكنولوجية الجديدة

بالغضافة إلى إتاحة الفرصة للفرق المتعددة الاختصاصات المتكونة من خبراء “الوكالة الفضائية “الجزائرية و “ويسكوم ايروسبايس أل.تي.دي” و “زيرو 2 إنفنتي” بتقاسم خبراتهم في هذه المجالات الدقيقة”.

كما من شأنها أن تعزز استقلالية فرق “الوكالة الفضائية الجزائرية “في مجالات جديدة.