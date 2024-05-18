اتفاقية شراكة بين ʺكناصʺ ومستشفى ʺبروقمانʺ البلجيكي

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمركز الاستشفائي الجامعي البلجيكي بروقمان.

وحسب بيان للوزارة حضر مراسم التوقيع كل من وزير الصحة، سعادة سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر. رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة. ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني. رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته ، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها. ممثلو المركز الاستشفائي الجامعي البلجيكي بروقمان و أعضاء اللجنة الطبية الوطنية، إضافة الى اطارات الوزارة.

وأكد الوزير خلال مداخلة بالمناسبة، أن هذه الشراكة تشكل لبنة جديدة في التعاون القائم بين الطرفين. ضمن مسار تنويع مواقع الاستقبال وتحسين نوعية التكفل بالمرضى الجزائريين داخل وخارج الوطن. مما يسهم في تجسيد التزامات رئيس الجمهورية الرامية لترقية التكفل الصحي بالمواطنين. لاسيما من خلال إيجاد صيغ جديدة للتعاون في مجال التكفل الطبي ببعض الحالات المستعصية. والتي يتجاوز عددها حاليا 06 انواع من بينها زراعة الكبد وزراعة النخاع العظمي عند الاطفال. الذين لا تتجاوز اعمارهم 03 سنوات اضافة الى التشوهات الخلقية الشريانية الدماغية والمحيطية.

مضيفا، أن تقليص التحويل للعلاج بالخارج يعد مؤشرا معياريا على تطور قطاع الصحة في الجزائر. من حيث المرافق العمومية والخاصة والتجهيزات الطبية وكذا الكفاءات البشرية.

كما أشار أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق نظام تبادل الخبرات والتعاون الصحي الدولي بين كل دول العالم. بما فيها الدول الاكثر تطورا.

وأوضح بن طالب، أن هذا التعاون مع المؤسسات الاستشفائية البلجيكية من شأنه أن يُتيح للمرضى الجزائريين. الاستفادة من تكفل صحي بالإضافة إلى تقليص آجال الانتظار للحصول على العلاج.

نقل التكنولوجيا والخبرات الطبية بين المؤسسة البلجيكية وتظيراتها الجزائرية

وسيسمح هذا التعاون بنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات الطبية بين المؤسسة الاستشفائية البلجيكية المعنية والمؤسسات الاستشفائية الجزائرية. إضافة إلى إعطاء الأفضلية للوقاية من الأمراض وتطوير الأبحاث الطبية، وهو ما سيُسهم في ترقية الصحة العمومية بالجزائر.

مشيرا الى أن الطرفين شرعا في إعداد برنامج للتكوين على المدى القصير والمتوسط والطويل. مختتما كلمته بتأكيده على أن هذه التعاون سيسهم لا محالة في ضمان تكفل ناجع بصحة المواطنين الجزائريين. والاستفادة من الخبرة والكفاءة المشهودة للمؤسسات الصحية البلجيكية، لاسيما من خلال تكوين الأطقم الطبية وشبه الطبية الجزائرية.

من جهتها ،ثمنت لوريت اونكيلينكس، رئيسة مجلس ادارة المركز الاستشفائي الجامعي البلجيكي بروقمان. التعاون بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والمستشفى البلجيكي بروقمان.

وتجدر الاشارة الى أن الطاقم الطبي للمركز الاستشفائي الجامعي البلجيكي بروقمان يقوم بزيارة للعيادة المتخصصة. في جراحة القلب للأطفال ببوسماعيل والمؤسسة العمومية الاستشفائية المتخصصة في أمراض القلب وجراحة الأوعية. كليرفال بالجزائر العاصمة، وذلك للاطلاع على جانب من التجربة الجزائرية في هذا المجال.

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