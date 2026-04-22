اتفاقية شراكة بين أمن تندوف وجامعة علي كافي

تم إمضاء اتفاقية شراكة بين أمن ولاية تندوف وجامعة “علي كافي”، ترمي إلى تنظيم دورات تكوينية مكثفة في اللغة الإنجليزية لفائدة قوات الشرطة بتندوف.

وحضر المراسم إطارات من الجامعة وكذا إطارات من أمن ولاية تندوف، أين تبادل على هامشها الحضور. وجهات النظر والآراء حول آفاق التعاون الثنائي.‎

ويأتي هذا في إطار تعزيز التعاون والشراكة التي تربط الشرطة الجزائرية بالجامعة. وفي إطار تطوير الكفاءات والأداء المهني.

