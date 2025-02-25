اتفاقية شراكة بين الجزائر وموريتانيا لتعزيز التعاون الصحي

أمضت اليوم المؤسسة الاستشفائية الجامعية “أول نوفمبر” بوهران اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني للتأمين الصحي الموريتاني، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

واستقبل المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية، بار رابح، الوفد الموريتاني برئاسة محمد محمود جعفر الذهبي، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي الموريتاني. بحضور مدير الصحة والسكان لولاية وهران بطواف الحاج، ومجموعة من الأطباء ورؤساء المصالح الاستشفائية، يتقدمهم البروفيسور بشير بلبنة، رئيس الجمعية الجزائرية والمغاربية لجراحة الأعصاب، البروفيسور يافور نبيل، عضو اللجنة الوطنية لمكافة السرطان والبروفيسور تومي هواري، رئيس المجلس العلمي.

استُهل اللقاء بعرض تقديمي حول المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر 54 بوهران. تضمن إحصائيات دقيقة حول نشاطاتها، أحدث التقنيات الطبية المعتمدة، والخدمات التي تقدمها في مختلف التخصصات الطبية والجراحية.

كما قدم رؤساء المصالح الاستشفائية حوصلة شاملة عن الخدمات العلاجية المتوفرة على مستواها. ما أتاح للوفد الموريتاني الاطلاع من كثب على إمكانيات المؤسسة وقدراتها الطبية.

أعقب ذلك التوقيع الرسمي على الاتفاقية بين الطرفين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر وموريتانيا. وفتح آفاق جديدة في مجال تبادل الخبرات والتكفل بالمرضى الموريتانيين في المنشآت الصحية الجزائرية. خاصة في التخصصات الدقيقة التي لا تتوفر عليها المنشآت الصحية في موريتانيا.