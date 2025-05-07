اتفاقية شراكة بين الجوية الجزائرية وشركة سياحة وأسفار الجزائر (تورينغ)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سياحة وأسفار الجزائر (تورينغ).

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بالمقر الاجتماعي للخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب بيانٍ للشركة الوطنية للنقل الجوي، فإن الاتفاقية تندرج في إطار الرؤية المشتركة للطرفين الهادفة إلى إرساء تعاون فعال في مجالات النقل الجوي والسياحة، بما يتيح تقديم خدمات نوعية تستجيب لتطلعات الزبائن.

وأشارت الجوية الجزائرية في بيانها إلى أن هذه المبادرة تعكس حرص المؤسستين على توحيد الجهود وتكثيف التنسيق من أجل خلق فرص جديدة، وتعزيز ديناميكية التنمية في قطاعي السياحة والنقل في الجزائر.

كما لفتت إلى أن هذه الاتفاقية تشكل ركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للزبائن محليا ودوليا.