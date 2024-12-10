اتفاقية شراكة بين الجوية الجزائرية ونظيرتها التركية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية التركية، وهذا في إطار سعيها المستمر لتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز جودة خدماتها.

وأوضحت الجوية الجزائرية في بيان لها، أن الاتفاقية تتضمن مشاركة الرمز بين الشركتين. مما سيوفر للزبائن فرصة السفر إلى وجهات جديدة ومتنوعة، في تركيا وآسيا وأفريقيا.

وأشار المصدر نفسه، أن الشركة تحرص على تعزيز التعاون لتحسين جودة الخدمات ورفع الكفاءة. لتلبية تطلعات الزبائن وإثراء آفاق النقل الجوي في الجزائر.

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