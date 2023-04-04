تم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية شراكة بين كلية الصيدلة ومخابر “روش” السويسرية. بهدف تشجيع التكوين والبحث بين الجانبين في هذا المجال.

وقد وقع على هذه الاتفاقية كل من رئيس جامعة الجزائر1، فارس مختاري، وعميد كلية الصيدلة، البروفسور رضا جيجيك عن الجانب الجزائري. وسفير سويسرا بالجزائر، بيار افز فوكس، والمدير العام لمخابر “روش” بالجزائر، الدكتور خليل قداري، عن الجانب السويسري.

وبالمناسبة، أوضح رئيس جامعة “الجزائر1” أن التوقيع على هذه الاتفاقية من شأنه أن يعود بالمنفعة على الطرفين. من خلال برمجة تربصات للطلبة وفتح فضاء للأساتذة الباحثين. معربا عن أمله في “إبرام اتفاقية توأمة مستقبلا بين الجزائر وسويسرا لتعميم الفائدة على كل الجامعات الجزائرية”.

كما ذكر عميد كلية الصيدلة بالاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الأشهر الماضية بين الكلية ومختلف المخابر الصيدلانية المتواجدة بالجزائر. مبرزا أن الاتفاقية مع مخابر “روش” السويسرية “ستساهم في ربط علاقة متينة بين الطرفين. وتمنح للكلية إمكانية الاستفادة من تربصات وتكوين في المجالين التنظيمي والقانوني”.

ومن جانبه، ثمن سفير سويسرا بالجزائر التوقيع على هذه الاتفاقية التي ستساهم –مثلما قال– في “تعزيز العلاقات بين البلدين”. مشيرا الى “التجربة الرائدة” لسويسرا في هذا الميدان، والتي تعتمد على “المعارف والبحث التطبيقي وعالم المؤسسة”.

في حين، أكد المدير العام لمخابر “روش” بالجزائر على أهمية هذه الشراكة. التي تهدف الى “تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث الابتكار. وكذا تمكين طلبة الصيدلة من الاستفادة من تربصات خلال مسارهم الدراسي”.