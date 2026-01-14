اتفاقية شراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمعهد العسكري للتوثيق والتقييم

في إطار تعزيز سياسة الانفتاح على التعاون الاستراتيجي بين القطاعات الوطنية، تم اليوم إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين الندوة الجهوية لجامعات الشرق والمعهد العسكري للتوثيق والتقييم والاستقبالية.

وقد وقّع الاتفاقية كلٌّ من العقيد مدير المعهد العسكري للتوثيق والتقييم والاستقبالية و مدير الندوة الجهوية لجامعات الشرق. وذلك بحضور مديري المؤسسات الجامعية التابعة للندوة.

وبالمناسبة، ألقت البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعلاقات الخارجية و التعاون بــجامعة محمد لمين دباغين - سطيف 2. بصفتها باحثة مشاركة بالمعهد العسكري محاضرة علمية بعنوان “الجيش والبحث العلمي والأمّة: منظومة السيادة في الأمن الوطني المعاصر – مقاربة عقائدية جزائرية في زمن الحروب الهجينة والتنافس التكنولوجي”.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى فتح آفاق تعاون فعّالة بين مؤسسة الجيش الشعبي الوطني ونخبة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. بما يعزّز التكامل المؤسسي، ويخدم متطلبات الأمن الوطني. ويدعم السيادة المعرفية والتكنولوجية للجزائر.