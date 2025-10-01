اتفاقية شراكة بين “ناسدا” العاصمة و المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة

تم أمس الثلاثاء التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الجزائر وسط والمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة.تطبيقا لبنود اتفاقية الإطار المبرمة بين الوزارة الوصية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الوكالة الرامية إلى ترسيخ ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي، وتعزيز روح المبادرة والابتكار لدى خريجي الجامعات والمعاهد العليا، من خلال برامج متكاملة تشمل التكوين التوجيه المرافقة والدعم لإنشاء المؤسسات المصغرة.

كما تنص الاتفاقية على إنشاء مركز لتطوير المقاولاتية على مستوى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة، ليكون فضاء عمليا يربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق الميداني ويعمل على احتضان الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ناجعة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى: نشر وترسيخ ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي. مرافقة حاملي الأفكار من مرحلة الفكرة إلى إنشاء المؤسسة المصغرة. توفير برامج تكوين وتدريب متخصصة في تسيير المشاريع. ودعم إنشاء مؤسسات مصغرة عالية الأداء قادرة على كما تهدف إلى خلق قيمة مضافة ومنافسة في السوق الوطني. تشجيع التكامل بين البحث العلمي والمبادرة المقاولاتية. وتعزيز التعاون بين الجامعة والقطاع الاقتصادي لتسهيل إدماج خريجي الجامعات.

كما سيشكل هذا التعاون خطوة نوعية نحو تكوين جيل جديد من المقاولين وأصحاب المشاريع القادرين. على مواجهة تحديات سوق العمل، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.