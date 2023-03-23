اتفاقية لتحضير المحبوسين لما بعد الافراج وتحفيزهم على مواصلة دراستهم الجامعية

أكد المدير العام لادارة السجون واعادة الادماج زرب أسعيد اليوم الخميس، بمناسبة إشرافه على التوقيع على اتفاقية للتعاون والشراكة. مع جامعة التكوين المتواصل لفائدة المحبوسين اليوم الخميس. أنه الهدف من الشراكة بين الطرفين هو تمكين فئة المحبوسين مواصلة تعليمهم في نظام الليسانس والماستر .عن بعد، أو بموجبها يتحصل الطالب المحبوس في نهايه التكوين على شهاده الليسانس أو الماستر. في التخصص المتاح لدى جامعة التكوين المتواصل.

كما كشف ذات المتحدث، أن الاتفاقية ستُمكن المحبوسين المسجلين من الولوج للأرضية الرقمية لجامعة التكوين المتواصل. لمتابعة دروسهم والنشاطات عبر الشبكات الداخليه للمديرية العامة لإداره السجون واعاده الادماج.

كما ستمكن هذه الاتفاقية، الطالب المحبوس المفرج عنه قبل نهايه السنة البيداغوجيه، من مواصلة دراسته. بأحد مراكز جامعة التكوين المتواصل الذي يتوفر على التخصص المطلوب.

وأشار اسعيد زرب، أن العمل قائم على ضبط قوائم واعداد الطلبة المحبوسين حسب كل تخصص، بالإضافه الى ضمان وتوفير التجهيزات التقنيه لايواء الأرضية التعليمية وتسهيل مهام الأساتذة داخل المؤسسات العقابية المعتمدة كمراكز تجميع ووضعه تحت تصرفهم كل الوسائل البيداغوجيه الضروريه للتكوين، وهذا من أجل تحفيز المحبوسين على مواصلة دراستهم الجامعية، كما ستتكفل اداره السجون بحقوق التسجيل الخاصه بالمحبوسين في جامعه التكوين المتواصل وهي نفسها المعتمده للطلبه الآخرين خارجيا.