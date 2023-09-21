اتفاقية للقضاء على الأمية لدى المحبوسين وإعادة ادماجهم

المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والجمعية الجزائرية لمحو الأمية “إقرأ”،الأربعاء، بالجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون بهدف المساهمة في عملية إدماج المحبوسين.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وذلك من طرف المدير العام اسعيد زرب ورئيس جمعية “إقرأ” حسين خليد.

يشار أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتحديد مجالات التعاون والتكامل بين الطرفين. بغية ترقية وتطوير النشاطات للقضاء على ظاهرة الأمية بكل أنواعها (الأبجدية والرقمية). لدى فئة المحبوسين ومساعدتهم على إعادة إدماجهم في المجتمع.