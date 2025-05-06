اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة وجودة الحياة وشركة سوناطراك

تم اليوم الثلاثاء، التوقيع الرسمي لاتفاقية تعاون بين المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وشركة سوناطراك.

وحسب بيانٍ للوزارة، فإن هذه الاتفاقية تخص مراقبة ومعالجة الانبعاثات الغازية والمصبات السائلة الصناعية.

وأوضح المصدر ذاته أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تكريس الشفافية البيئية وتعزيز الممارسات المسؤولة في المؤسسات الصناعية الكبرى. بما يتماشى مع التزامات الجزائر في مجال التحول الطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية.