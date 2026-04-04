اتفاقية لاقتناء جرارات وآلات الحصاد محلية الصنع 

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد اليوم على مراسم اتفاقية بين شركة PMAT TRADING وشركة AGRO DRIVE، فرع مجمع “أغروديف”.

وجرت مراسم التوقيع بمقر ولاية سيدي بلعباس بخضور الأمين العام لوزارة الصناعة ممثلاً للوزير ، وكذا والي الولاية كمال حاجي.

والهدف من هذه الاتفاقية اقتناء 331 آلة حصاد و1800 جرار فلاحي، موجهة لعمليات الحرث والبذر والحصاد والدرس.

وتندرج ضمن إطار دعم وتعزيز قدرات المكننة الفلاحية على المستوى الوطني، بما يساهم في تحسين الأداء الفلاحي ورفع الإنتاجية.

وبالمناسبة تم الإعلان عن إطلاق فرع Agro Drive المتخصص في المكننة الزراعية، واستحداث آليات لضمان الصيانة وتوفير قطع الغيار. وذلك بما يسهم في عصرنة القطاع الفلاحي، توسيع المساحات المزروعة، ورفع مردودية الهكتار.

وتُعَد هذه المبادرة خطوة هامة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز المكننة الفلاحية. وأيضا إحداث نقلة نوعية في القطاع، دعم الفلاحين، وتعزيز الإنتاج الوطني من العتاد الفلاحي.