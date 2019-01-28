اتفاق بين مصر وفرنسا ضد الإرهاب وتدعيم القاهرة بمليار دولار

اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، في القاهرة، بشأن مكافحة الإرهاب.

كما أعلن ماكرون عن تقديم بلاده لمليار دولار لمصر، لأجل دعم المشاريع التنموية بالبلد.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة، أين يتواجد الرئيس الفرنسي في زيارة رسمية.

وقال السيسي أن محادثاته مع ماكرون، تضمنت كذلك ملفات الشرق الأوسط، لاسيما سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس المصري، وقوف مصر ومساندتها للجهود السياسية، الرامية لتسوية النزاعات الإقليمية، والحفاظ على الدولة الوطنية.

وعدم السماح لقوى خارجية، بالعمل على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، تحقيقا لأهداف أيديولوجية.