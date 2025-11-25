اتفاق بين وزارة البريد ومطوري PUBG على إنشاء بيئة ألعاب وفق خصوصيات المجتمع الجزائري

عقد سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اجتماعًا مع المؤسسة المُطورة للعبة PUBG والعديد من المنتجات الرقمية وخدمات الـ OTT’s مثل WeChat.

الاجتماع خصص متابعةً لسلسلة اللقاءات التي يجريها الوزير مع الرواد العالميين لصناعة الألعاب الإلكترونية.

وخلصَ هذا اللقاء إلى الاتفاق على مجموعة من الأولويات، منها إنشاء بيئة ألعاب آمنة ومسؤولة تراعي خصوصيات المجتمع الجزائري.

وهذا مع تعزيز آليات الرقابة الأبوية على نشاط الأطفال والقُصّر داخل المنصّات والألعاب الإلكترونية.

كما خلص الاجتماع إلى تكييف المحتوى ليتماشى مع الثقافة الوطنية، إضافة إلى إعلان المؤسسة استعدادها لإنشاء خوادم محلية لأول مرة في الجزائر بهدف تحسين جودة الخدمة وتقليل وقت الاستجابة.

وتم الاتفاق على تمكين اللاعبين من الدفع بالعملة الجزائرية عبر بطاقات دفع مسبقة.

في حين أبدت المؤسسة رغبتها في رعاية تظاهرات مجتمع الألعاب والفاعلين والمتخصصين في صناعة الألعاب الإلكترونية، بما يمهّد لشراكات مستقبلية تسهم في الارتقاء بتجربة اللاعبين ودعم صناعة الألعاب المحلية في الجزائر.