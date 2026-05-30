اتفاق تعاون بين الجزائر والكونغو في مجال المحروقات

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم السبت، بمقر وزارة المحروقات، رفقة وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أكاسيا باندوبولا أمبونغو، على مراسم التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال المحروقات.

وحسب بيان لوزارة المحروقات جرت مراسم التوقيع بحضور سفيرة جمهورية الكونغو الديموقراطية لدى الجزائر. والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT). سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، إلى جانب إطارات ومسؤولي قطاع المحروقات من البلدين.

ويأتي هذا الاتفاق تتويجا للمحادثات الثنائية التي جمعت الجانبين في إطار زيارة العمل التي تقوم بها وزيرة الدولة. وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الجزائر، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين. لتعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في قطاع المحروقات. بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للبلدين ويساهم في دعم التكامل الطاقوي الإفريقي.

حيث يهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار مؤسساتي دائم لتطوير التعاون الثنائي. في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة المحروقات، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات. وتعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الناشطة في القطاع، وفقا لنفس البيان.

وأشار المصدر نفسه، أن مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاق. تشمل تطوير الشراكة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية. والتكرير والبتروكيمياء، وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية وغاز البترول المميع. إضافة إلى الخدمات البترولية واللوجستية المرتبطة بصناعة المحروقات.

كما يولي الاتفاق أهمية خاصة لتطوير الموارد البشرية من خلال برامج التكوين والتأهيل وتبادل الخبراء والمكونين. والاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات. لاسيما عبر مؤسسات ومعاهد التكوين التابعة لقطاع المحروقات.

هذا ما يتضمنه الاتفاق

ويتضمن الاتفاق كذلك تعزيز التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية الطاقوية، ونقل المحروقات عبر الأنابيب. والتخزين، والضبط والمراقبة التقنية، وتسيير البيانات الجيولوجية وقواعد المعلومات المتعلقة بالمحروقات. فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الأمن الصناعي والصحة والبيئة وإدارة المخاطر.

وفي سياق مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. اتفق الطرفان على تطوير التعاون في مجالات الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي. والبحث والتطوير، بما يسمح برفع الأداء وتحسين مردودية المشاريع وتعزيز تنافسية القطاع في البلدين.

هذا وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التنسيق والعمل المشترك في إطار المنظمة الإفريقية للبلدان. المنتجة للنفط (APPO)، والاتحاد الإفريقي، ودعم المبادرات والمشاريع الطاقوية القارية الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي. وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور