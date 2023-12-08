اتفاق جزائري تونسي على تقوية الشراكة في مجال تطوير صناعة الدواء

حظي وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الجمعة، باستقبال من طرف رئيس الحكومة التونسي أحمد حشاني .

وذلك في ختام زيارة العمل التي قادته إلى جمهورية تونس الشقيقة، حيث جرى هذا اللقاء بحضور سفير الجزائر بتونس.

وحسب بيان الوزارة، فقد اتفق الطرفان على ضرورة تقوية الشراكة الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال تطوير صناعة الدواء.

كما أشاد الطرفان بالعلاقات المميزة التي تربط بين الجزائر وتونس، وأكدا على ضرورة تقويتها أكثر. يضيف المصدر نفسه.