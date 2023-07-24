إعــــلانات
الوطني

اتفاق جزائري لبناني لتعزيز التعاون الثنائي

بقلم أسماء.ع
اتفاق جزائري لبناني لتعزيز التعاون الثنائي
  • 42
  • 0

أجرى الوزير الأول،  أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد بالعاصمة الإيطالية روما، محادثات مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي. حيث أكد الطرفان إرادتهما المشتركة لتنشيط آليات التعاون الثنائي.

وعلى هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، في أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد بروما، أجرى الوزير الأول محادثات مع السيد ميقاتي، تم خلالها التطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية.

وقد أكد الطرفان خلال هذا اللقاء “إرادتهما المشتركة للعمل سويا لتنشيط آليات التعاون وتعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/q9ebX
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر