اتفاق جزائري لبناني لتعزيز التعاون الثنائي

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد بالعاصمة الإيطالية روما، محادثات مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي. حيث أكد الطرفان إرادتهما المشتركة لتنشيط آليات التعاون الثنائي.

وعلى هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد بروما، أجرى الوزير الأول محادثات مع السيد ميقاتي، تم خلالها التطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية.

وقد أكد الطرفان خلال هذا اللقاء “إرادتهما المشتركة للعمل سويا لتنشيط آليات التعاون وتعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين”.