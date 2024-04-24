اتفاق جزائري ياباني لإنشاء لجنة إقتصادية مشتركة

أعلنت سفارة اليابان في الجزائر، عن دخول اتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية الحكومية الدولية المشتركة بين الجزائر واليابان، حيز التنفيذ بشكل رسمي اليوم الأربعاء.

وأفادت سفارة اليابان عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن هذه الاتفاقية التي تأتي في أعقاب الاتفاقية الضريبية. بين اليابان والجزائر المعمول بها منذ 20 جانفي 2024، ستضع إطارا قانونيا جديدا يهدف إلى مواصلة تعزيز الاستثمارات. الثنائية والتبادلات الاقتصادية بين الجزائر واليابان.

كما سيتم إنشاء لجنة تجمع بين الوكالات الحكومية وممثلي الأعمال من كلا البلدين، حيث من المتوقع أن تؤدي المشاورات المنتظمة التي تجريها هذه اللجنة إلى زيادة تنشيط وتعزيز العلاقات الاقتصادية للقطاع الخاص بين البلدين وتحسين مناخ الأعمال، حسب السفارة اليابانية.

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