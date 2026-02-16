اتفاق شبه نهائي.. “زكرينيو” مدربا للشباب السعودي

أفادت تقارير صحفية سعودية، اليوم الاثنين، بأن نادي الشباب حصل على موافقة وزارة الرياضة لتعيين المدرب الجزائري نور الدين زكري، مدربا للفريق الأول خلال ما تبقى من منافسات الموسم الجاري.

جاء هذا بعد استقرار إدارة الشباب على إنهاء مهام المدرب الإسباني إيمانويل ألجواسيل، بسبب تراجع النتائج، آخرها الخسارة الثقيلة أمام الأهلي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

وذكرت صحيفة الجزيرة السعودية أن نور الدين زكري من المنتظر أن يصل مساء اليوم إلى العاصمة الرياض قادما من جدة، من أجل مباشرة مهامه رسميًا عقب استكمال الإجراءات الإدارية وتسوية ملف رحيل ألجواسيل.

ويملك زكري خبرة واسعة في الكرة السعودية، بعد تجارب عديدة مع أندية الرائد والفيحاء وضمك والأخدود والخلود، في وقت يحتل نادي الشباب المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، قبل مواجهته المرتقبة أمام ضمك في الجولة المقبلة.