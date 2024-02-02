اتفاق 27 دولة من الاتحاد الأوروبي على تقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا

توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مساعدة بقيمة 50 مليار يورو على مدى أربع سنوات لأوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعترض عليها حتى ذلك الحين. حسبما أعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز مايكل، الخميس.

وكتب المدير على موقع X (تويتر سابقًا): “الوحدة. اتفق جميع القادة الـ 27 على مظروف إضافي بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا. في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي. ويضمن هذا الاتفاق تمويلًا مستقرًا ويمكن التنبؤ به ومستدامًا. على المدى الطويل لأوكرانيا”. )، في مستهل قمة استثنائية في بروكسل.

بالنسبة لكييف، فإن هذه الاتفاقية هي مساهمة من الاتحاد الأوروبي. تم الحصول عليها بعد رفع حق النقض المجري، وهي بمثابة “نصر مشترك” على روسيا.

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال على موقع X (تويتر سابقًا) “تظهر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى. تضامنها ووحدتها لمساعدة الشعب الأوكراني”.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني: “كل صوت من أصواتكم يمثل مساهمة كبيرة في انتصارنا المشترك”.