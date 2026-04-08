اتفاق لتعزيز نقل المواد البترولية بين نفطال ومؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لوزارة الدفاع 

تم، اليوم الأربعاء، بمقر شركة نفطال، توقيع بروتوكول اتفاق وعقدين تجاريين بين المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود.

وجرى ذلك بحضور عدد من الإطارات المسيرة وممثلي الشركاء الصناعيين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن هذا الاتفاق يهدف إلى اقتناء أربع مائة (400) شاحنة جرار من نوع “ACTROS” مرسيديس بنز و(400) مركبة نصف مقطورة خزان، مخصصة لنقل المواد البترولية.