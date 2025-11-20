اتلاف قرابة 14 طن مخدرات و673 كلغ كوكايين و15 مليون مهلوسات

تم تنظيم عمليات إتلاف جهوية للمخدرات والمؤثرات العقلية، على مستوى كل من ولاية الشلف بالناحية العسكرية الأولى، ولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية. ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، ولاية بسكرة بالناحية العسكرية الرابعة. وولاية قسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة. بحضور السلطات القضائية والأمنية، المحلية والجهوية. خلال هذه العمليات تم تجميع كل المخدرات التي تم حجزها من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي. الدرك الوطني، الأمن الوطني ومصالح الجمارك الجزائرية عبر مختلف النواحي العسكرية.

كما افادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن عملية الإتلاف والحرق مست كميات هائلة من المخدرات المحجوزة على اختلاف أنواعها. والتي بلغ وزنها ما يفوق (13 طن و584 كلغ و794 غرام) من الكيف المعالج. و(673 كلغ و311 غرام) من المخدرات الصلبة (كوكايين)، و (15 مليون و499 ألف و176 قرص) من المؤثرات العقلية وغيرها.

كما جرت العملية في ظروف تنظيمية محكمة من خلال تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية. وهذا تحت إشراف اللجان الجهوية المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية التي يترأسها ممثل السلطة القضائية المختص إقليميا.

للإشارة تمت عملية تنقيل كل الكميات المحجوزة عبر مختلف النواحي العسكرية والتي كانت مجمعة على مستوى مراكز التجميع. حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في السلطات القضائية. الدرك الوطني والأمن الوطني، ليتم شحنها ومرافقة نقلها إلى المصانع المعنية بالحرق والإتلاف. أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات ثم مباشرة عملية إتلاف هاته المخدرات وفقا للتقنيات والمعايير القانونية. مع احترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة والمحيط.

