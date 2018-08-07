اتمام عملية التزويد بالماء لفائدة عدة بلديات بولاية الطارف

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي انّ مصالحه ملتزمة بضرورة دفع عجلة التنمية بالطارف،

وهذا خلال زيارة عمل التي قام بها الوزير إلى ولاية الطارف في 12 جويلية الماضي،

وألح بدوي على ضرورة حل مشكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بالتنسيق مع مصالح وزارة الموارد المائية،

خاصة بالنسبة لأربع بلديات من الناحية الجنوبية، و التي يفوق عدد سكانها 53000ساكن،

ويقف بدوي خلال الزيارة التي سيقوم بها على مدى تقدم الأشغال الخاصة بعدة مشاريع قطاعية من بينها قطاع الموارد المائية،

كما تضمنت زيارة وزير الداخلية اجتماع تنسيقي تقرر فيه وضع حيز الخدمة محطة التزويد بالمياه الصالحة للشرب من سد الشافية “المحطة العائمة”،

وتزويد سكان منطقة بوحجار بالمياه الصالحة للشرب يوم 04 أوت 2018 كأجل أٌقصى، ومتابعة للوضع فقد تم اتمام العملية فعليا يوم 03 أوت 2018،

وتأكد مصالح ولاية الطارف تزويد مناطق: حمام بني صالح، بلدية وادي الزيتون، بلدية بوحجار، بلدية عين الكرمة بالمياه الصالحة للشرب بطاقة ضخ تقدر بـ28017 متر مكعب يوميا.

فيما لا تزال عمليات المتابعة متواصلة لضمان التوزيع الجيد للمياه الصالحة للشرب عبر اقليم الولاية من طرف السلطات المحلية والمركزية.