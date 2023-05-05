اتهامات تطال الفنان المصري محمد هلال بسبب مسلسل المداح

رد الفنان المصري حمادة هلال على اتهامه بالترويج للدجل والشعوذة بعد تقديمه مسلسل “المداح“. والذي حقق بأجزائها الثلاثة نجاحاً كبيراً.

وأكد هلال أنه ناقش في مسلسل “المداح” بأجزائه الثلاثة فكرة علاج الجن المتلبّس بالقرآن الكريم. قائلاً: “فيه ناس قالت إن حمادة هلال بيروج للدجل والشعوذة”.

وأضاف: “كل المشايخ قالوا إن حمادة عمل صابر المداح، وبيعالج في المسلسل بذكر ربنا والقرآن. وإزاي تحصّن نفسك، وإن الجن حوالينا، وما هم بضارين بأحد إلا بإذن الله. والعالم ده الناس عايشة فيه بجد، وأي حد عنده مشكلة بيقول معمولي سحر”.

كما عبّر هلال عن سعادته بنجاح الجزء الثالث من “المداح”، قائلاً: “في الدراما العالمية بيطلع رجل دين. بيخرّج الجن ويحارب السحر ودا بالنسبة لهم سوبر هيرو… وإحنا فتحنا باب الخيال في “المداح”، والحمد لله على نجاح العمل”.