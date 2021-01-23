اتهامات وصراع بين الفاف والجامعة التونسية بسبب دورة لوناف

نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم السبت بيانا رسميا رد فيه على الاتهامات التي وجهتها الجامعة التونسية لكرة القدم للفاف بخصوص التنظيم السيء لدورة إتحاد شمال إفريقيا لوناف لفئة أقل من 17 سنة.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد اتهمت الفاف بعدم توفير ملعب معشوشب طبيعيا للمنتخب التونسي قبل مواجهة الغد الحاسمة أمام المنتخب الجزائري في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دورة إتحاد إفريقيا.

وأكدت الفاف في بيانها أنها وفرت 4 ملاعب للمنتخبين الليبي والتونسي للتدرب خلال هذه الدورة، إثنان من هذه الملاعب معشوشبة طبيعيا ويتعلق الأمر بملحق ملعب 5 جويلية وملعب قليعة والملعبين الآخرين بعشب إصطناعي من الجيل الخامس ويتعلق بملعبي حيدرة وأولاد فايت.

وأضاف البيان أنه بعد التأكد من تضرر ملحق ملعب 5 جويلية من الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، تم وضع ملعب بن عكنون المعشوشب إصطناعيا تحت تصرف المنتخب التونسي الذي رفض التنقل إلى ملعب قليعة.

وأضاف البيان أن الاتحاد وافق في سابق الأمر على التدرب بملعب بن عكنون، وطالب بالبقاء فيه طيلة مراحل الدورة لكن بعد مباراة ليبيا تراجع عن موقفه مطالبا بالتدرب في الملعب الرئيسي 5 جويلية، أو المركز التقني بسيدي موسى.

وذكرت الفاف بالتنظيم الكارثي لدورة لوناف لفئة اقل من 20 سنة التي إحتضنتها تونس والملاعب الغير صالحة التي لعب فيها المنتخب الجزائري أمام كل من المغرب وليبيا.