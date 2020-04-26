اتهام رامز جلال بالتحريض على العنف والتعذيب ومُطالبة بوقف برنامجه

ناشدت الحقوقية المصرية نهاد أبو القمصان، النيابة العامة المصرية، بالتدخل لوقف عرض برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وأكدت الحقوقية والتي تشغل منصب رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، حسب موقع مجلة “سيدتي”، أن البرنامج يمثل جريمة تحريض على ارتكاب العنف والتعذيب.

وأضافت أبو القمصان، أن موافقة النجوم على عرض مشاهد تعذيبهم، لا تمنع النيابة من ممارسة حق الادعاء العام ضد رامز جلال وصناع البرنامج.

وأكدت الدكتورة، أن ما يحدث في برنامج “رامز مجنون رسمي” لا يعد مقلبا، وإنما جريمة متكاملة الأركان حتى وإن حدثت بموافقة الضحايا.

وأضافت الحقوقية: “على النائب العام وقف العبث دا وإذا كان الضيوف قبلوا دا علشان الفلوس فالادعاء بالحق العام قائم، هي وصلت للتعذيب بالكهرباء على الهوا”.

كما تقدم المحامي المصري عمرو عبد السلام بأول بلاغ رسمي ضد رامز جلال، للنائب العام، بسبب برنامجه “رامز مجنون رسمي”

وطالب المحامي، باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الاستعلامات بمنع إذاعة مثل هذه الأعمال، من خلال الأقمار الصناعية المصرية.

كما شن الإعلامي وائل الإبراشي، هجوما على برنامج “رامز مجنون رسمي” وانتقد ضيوفه من النجوم الذين يقبلون التعرض للإهانة والتعذيب.‏

وأكد الإعلامي، أنه وبسبب هذه البرامج اكتسب الأطفال سلوكيات غير سوية، علمتهم تدبير المكائد بصورة مؤذية، حسب ذات المصدر.‏