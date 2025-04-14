في الشهر الماضي، تم اتهام نيكيتا كاساب، من واكيشا، بقتل والدته، تاتيانا كاساب، البالغة من العمر 35 عامًا، وزوج والدته، دونالد ماير، البالغ من العمر 51 عامًا، ثم عاش مع جثتيهما لمدة أسبوعين، ويقول المسؤولون إنه كان أيضًا يتآمر لـ

اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي كاساب بالتآمر ومحاولة اغتيال ترمب ومحاولة استخدام سلاح دمار شامل حيث عثر المسؤولون على ما أسموه “بيانًا” أثناء البحث عن جهاز يخص كاساب ودعت الوثيقة إلى اغتيال ترامب بهدف إثارة حرب عرقية وزرع الفوضى.

كما كشف كاساب عن خططه للآخرين على تيك توك وتيليغرام. وعرف عن نفسه بأنه من أتباع جماعة “الملائكة التسعة”، التي يصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأنها طائفة نازية جديدة تدعو إلى استخدام العنف والإرهاب. للإطاحة بالحكومات وتدمير الحضارة الحديثة

ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كاساب دفع جزءًا من ثمن طائرة بدون طيار مزودة بآلية إسقاط لإلحاق الأذى عن طريق إنزال مادة متفجرة. أو زجاجة مولوتوف، أو سم موضعي قوي على هدف وجاء في الإفادة: “يبدو أن قتل والديه كان محاولة للحصول على الموارد المالية والاستقلالية اللازمة لتنفيذ خطته”.